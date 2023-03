»Det var næsten helt dumt.«

Nicolaj Møller kan godt se, at det måske ikke var det mest oplagte at gøre.

Alligevel gik han med vilje i minus med sin nye virksomhed, da han var af sted på sin allerførste opgave.

Men for den nu tidligere Treetop-kok handler det om meget mere end bare at tilbyde private dining i topklasse for sine kunder.