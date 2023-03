Horsens-virksomhed overtager konkursramt vejlensisk virksomhed

For to uger siden måtte Jens Linde A/S smide håndklædet i ringen, men nu er den over 40 år gamle Vejle-virksomhed blevet opkøbt af af en Horsens-virksomhed.

Det er Flowconcept ApS, der har opkøbt virksomheden, skriver virksomheden på LinkedIn, og her er man glade for, at det er lykkedes at indgå en aftale med boets kurator og dermed fastholde arbejdspladserne for hovedparten af medarbejderne fra Jens Linde A/S.