En æra er slut: Men det får ikke direktør til at frygte for besøgstallet

»Det er klart, at det rører en, dels fordi elefanterne har en væsentlig personlighed, og dels fordi de har været en stor del af parkens historie. Men afskeden med Sandrine og Medu var en nødvendig beslutning; vi har et ansvar for vores dyr, mens de er i live, og vi har også et ansvar for at lade dem komme herfra på en ordentlig måde,« siger Richard Østerballe.

Gamle, gigtplagede »damer«

Direktøren fortæller til JP Vejle, at det ikke er en pludselig beslutning, at der ikke skal være elefanter i parken længere.

»Vi har forsøgt at komme af med de to elefanter, fordi anlægget ikke var tidssvarende, men når man siger, at man har to elefanter over 50 med gigt, så er der ikke lige nogen aftagere,« siger Richard Østerballe med et smil i stemmen og fortæller, at elefanterne derfor er blevet i parken, så længe de kunne.

»Det har været en form for »terminal-sag,« siger han.

Selv om elefanterne har været en stor del af parkens dna, så frygter Richard Østerballe ikke, at parkens besøgstal kommer til at falde af den grund.

»Vi kan se i vores meningsmålinger gennem de senere år, at folk er glade for at se elefanterne, men at det ikke er årsagen til, at de kommer,« siger han og peger på, at de besøgende opfatter parken som en samlet pakke.

»Men det er klart, at når vi har nogle nyheder, som pingvinerne eller brillebjørnene, så trækker det folk til,« siger han.

Hun-elefanterne Medu og Sandrine blev henholdsvis 54 og 57 år - hvilket er en høj alder for elefanter, der sjældent lever, til de er 60 år.