Ligahold kommer til håndboldfest i Vejle: »Der skal nok noget matchfixing til«

»Jeg havde da overvejet, om det var muligt at sætte både Mads Hansen og Per Olesen på som dommerpar, men de skulle desværre noget begge to.«

Sådan siger Martin Gjeding, der i dag er ansat hos Jydsk Håndbold Forbund, hvor han blandt andet tager sig af dommerpåsætning, og han var, som han siger med et glimt i øjet, i gang med matchfixing-lignende metoder ved at påsætte to vejlensiske dommere til Vejle HK’s kommende pokalkamp på hjemmebane.