Nye redaktører til JP Vejle og JP Lokal

Han uddyber:

»JP Vejle står et godt sted rent journalistisk, og konkurrencen om at udkomme bedst på de dagsordener, som betyder noget for vejlenserne, er skarp, så med Rasmus Just som ny redaktør sætter vi kursen mod et endnu mere dagsordenssættende fokus i Vejle.«

JP Vejles abonnenter og læsere får i dag et miks af nyhedsopdatering, dagsordenssættende historier samt stof, der kan inspirere til, hvordan man bedst bruger sin by.

Rasmus Just lægger ikke skjul på, at han vil tage de magtkritiske briller med ind i stillingen på JP Vejle. Samtidig vurderer han, at et velfungerende lokalmedie prioriterer dækningen af positive og fællesskabsorienterede udviklinger i byen højt:

»Vejle er i rivende vækst, og vi skal som lokalmedie være tæt på de mennesker og de konsekvenser, som er en del af udviklingen på godt og ondt. JP Vejle skal både inspirere og være vagthund over for magthaverne, og vi kommer til at sætte den dagsordensættende journalistik meget højt.«