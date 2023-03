Hårde ord fra kunstkritiker: «Udstillingen er som en vampyr, der suger alt blod og næring ud af kunstværkerne«

Ovenstående er Maria Kjær Themsens ord, og de faldt i dagbladet Information efter hendes besøg på udstillingen RØD på Vejle Kunstmuseum - og det fremgår ret tydeligt, at kunstkritikeren, kuratoren og forfatteren ikke var voldsom begejstret.

Man kunne så få den tanke, at ordene ville få Peter Ole Pedersen fra Vejle Kunstmuseum til at smide sig i fosterstilling i et hjørne af museet, men det er ikke sket.