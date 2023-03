De står bag en af landets største svineproduktioner.

Og selvom det ikke småpenge, der hvert år ruller ind i kassen, har det set sort ud for koncernen med et absolut lavpunkt i 2020 og et blodrødt minus på 58 mio. kr. som resultat.

Men nu er der nye toner.

For år efter år lykkes det de to landmænd, der står bag Idavang, at høste trecifrede millionomsætninger hjem til hovedsædet i Gadbjerg lige udenfor Vejle, og i år er der endelig banko på bunden.