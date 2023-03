Først røg hans job, så huset og til sidst kontoen i banken: Banker siger nej tak til en kunde som Casper

Men hvorfor tror du selv, at de vælger at sige nej tak til en kunde som dig?

»Det er jo nok pga. usikkerheden i, at jeg er en dårlig betaler. Det har jeg jo bevist før.«

»Men det er jo ikke, fordi jeg beder om guld og grønne skove hos banken, jeg beder bare om en konto. Og for det alene bliver jeg afvist«.

Et skridt tættere på et nyt liv

Trods sine bare 29 år skylder Casper i omegnen af 300.000-400.000 kr. væk til forskellige forbrugslån. Som det ser ud nu, bliver han derfor først gældfri om 20 år.

Af samme grund er han fast besluttet på at trække pickuppen over i en ny rille.

Han har ladet sig indskrive i Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere (Rofus) og er flyttet ind på forsorgshjemmet i Gadbjerg for at få hjælp til at komme på fode igen.

»Jeg vil gerne rette op på mit liv. Det er mit mål at blive gældfri og kunne starte et nyt liv igen,« siger han.

Første skridt på dén vej er en bankkonto, og her ser Casper endelig ud til at have ramt jackpot.

For sidste år lykkedes det forsorgshjemmet at lande en samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank i Vejle, der betyder, at personalet og beboerne ikke længere skal stemme dørklokker over hele byen for at få oprettet en konto.

Casper regner derfor med, at han næste måned kan se sin kontanthjælp på en netbank.

Selvom det kan virke nærmest elementært for en udenforstående, lægger Michelle Lindberg ikke skjul på, at det har været lidt af en opgave for forsorgshjemmet at få aftalen i stand.

»Det har virkelig krævet benarbejde,« siger hun.

Måske af samme grund har Casper overskud til et lille skævt smil, da det sidste halve års begivenheder i hans liv bliver opsummeret for ham:

»Nej, en ulykke kommer sjældent alene. Der er ved at være styr på det nu, men ja, det har sgu været en kamp.«

Casper har ønsket at være anonym, og han medvirker derfor under et opdigtet navn. Redaktionen er bekendt med hans rette identitet.