Det blev skærpet af landsretten til fire års fængsel.

Stod det til Bettina Wagner, der er anklager i sagen mod den 38-årige, burde moren til otte have en strengere straf end de fire år.

Hun mener på baggrund af korrespondance mellem kvinden og familiemedlemmer i Danmark, at kvinden ikke klart har taget afstand fra IS.

- Det er en skærpende omstændighed, at hun ønskede at blive, og at hun sympatiserede med og støttede Islamisk Stat, sagde anklageren i et retsmøde mandag.

Den 38-årige kvinde har i retten selv afvist, at hun med sine handlinger har vendt Danmark ryggen.

- Det mener jeg ikke, jeg har. Det har aldrig været mit ønske at rejse til Syrien og forblive der. Mit ønske har altid været at bo i Danmark og leve et liv som alle andre, sagde hun mandag.