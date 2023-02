Rejste fra Vejle til Syrien - nu er hun kendt skyldig: »Jeg forstod ikke, at det, jeg havde gjort, var strafbart«

* Den 38-årige kvinde er en af tre kvinder med deres i alt 14 børn, der blev hentet til Danmark fra Syrien i oktober 2021.

* De blev efterfølgende varetægtsfængslet og sigtet for at fremme en terrororganisation samt for at være indrejst i et konfliktområde.

* Den 38-årige kvinde er mor til otte børn, heraf en teenagedreng, der blev bragt til Danmark i 2019, fordi han skulle i medicinsk behandling.

* Kvinden er ved Retten i Kolding fundet skyldig i at være indrejst til Syrien med mand og børn og have opholdt sig i et konfliktområde fra 2015 til 2019.

* En 35-årig kvinde tilstod i oktober ved Retten i Esbjerg, at hun rejste ind i Syrien med sin ægtefælle og børn i november 2014.

* Her fungerede hun som hustru og hjemmegående husmor i IS-kalifatet frem til september 2018.

* Hun blev i byretten idømt tre års fængsel, men landsretten skærpede det i december 2022 til fire års fængsel.

* Den sidste af de tre kvinder, der blev hentet hjem, er en 33-årig kvinde. Hun er mor til bo børn og ventes at blive stillet for Retten på Frederiksberg til april.

* Hun er tiltalt for at fremme Islamisk Stat i Syrien ved at være husmor og hustru i kalifatet fra august 2014 til maj 2017.

Kilder: Statsadvokaten i Viborg, Statsadvokaten i København og Ritzau.