Efter pokalnederlag i Parken: Bare rolig, 2-0 er jo den farligste føring ...

Var VB’erne gode i Parken onsdag aften?

Spillede de en taktisk god kamp, hvor det længe så ud til, at FC København måtte nøjes med en smal 1-0 sejr.

Eller viste kampen, hvad VB-mandskabet mangler og ikke mindst, hvor skrøbeligheden er størst?

Måske var det lidt af begge dele, for førerholdet fra landets næstbedste række leverede en klog kamp, som til gengæld ikke tilførte underholdningsindustrien nye facetter.

Uanset hvad var det ikke nok, for storfavoritterne fra FC København vandt den første af to kvartfinale-kampe med 2-0 - Daramy og Claesson stod for værternes mål - det sidste sat ind dybt inde i overtiden.

En overtid som VB’erne delvis selv var skyld i - ikke mindst store, stærke Raul Albentosa brugte mange minutter på at vride sig i græsset i løbet af et opgør, hvor VB’erne smagte Superligafodbold fra øverste hylde.

Så ikke godt ud i alle situationer

Og hvordan smagte Superligafodbold så?

Set udefra havde VB’erne mere end rigeligt at se til på en af landets sværeste udebaner, hvilket ikke var så overraskende, og samtidig fik vi et kynisk billede af, hvor skrøbeligheden er mest udpræget på VB-mandskabet.

Marius Elvius er en spiller med et kæmpestort hjerte på banen, men da han først mødte Daramy, blev det bevist, at energi og stort hjerte ikke altid er nok.

Det er der dog mange, der har prøvet før ham, mens Miiko Albornoz i den modsatte side bare blev lukket ned, så backens sublime venstre fod aldrig fik en rolle.

Anfører Albentosa så heller ikke ud til at befinde sig lige godt i alle situationer - især ikke når FCK’erne skruede op for tempoet i deres boldomgang - og på den måde blev det en både hård og lærerig aften for gæsterne.

Tabte bolden hurtigt igen

Offensivt bøvler VB’erne med tingene i den næstbedste række, det ændrede sig selvfølgelig ikke i Parken, og derfor er det også nærmest umuligt at se, hvor det skal komme fra, hvis vejlenserne skal vinde med to overskydende mål i returkampen.

Det var en kraftpræstation, VB-mandskabet leverede i nationalarenaen, og det er cirka det niveau, der kræves i hver eneste kamp som Superligamandskab - endelig er der også den lille krølle, at de færreste ønsker sig at se et VB-hold, som forsvarer sig igennem kampene.

I et historisk perspektiv er det ikke den form for fodbold, et VB-hold skal rejse rundt med.

De stod dybt, de tabte hurtigt bolden igen, når de endelig fik fat i den, og dermed voksede det vedvarende FCK-pres kontinuerligt, og havde det ikke været for Nathan Trott i målet, havde FC København nok scoret yderligere et par gange.

Men ..., og det er et vigtigt men, så er fodbold også skruet sammen på en måde, som får os til at følge med år efter år.

Jo, FC København er fortsat storfavorit til at gå videre, men de er ikke videre endnu.

Det kan de først være efter opgøret i Nørreskoven, og 2-0 er som bekendt den farligste føring ...