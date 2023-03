»Det skriger jo til himlen«: Direktør holder fast i økonomisk køreplan trods blodrøde tal og eksplosivt vikarforbrug

Cheflæge Georgios Adamopoulos har det seneste år haft mere end almindeligt svært ved at få enderne til at mødes på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

Problemerne resulterede i et iøjnefaldende underskud på over 8 mio. kr. i 2022 - det værste resultat for afdelingen i mindst syv år.

Spørgsmålet er, om cheflægen har tilstrækkelige vilkår for at skabe en økonomi i balance?