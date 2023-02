Først træner eleverne fodbold med U15-cheftræner Mads Nissen, hvorefter de unge hjælper med at klargøre og vedligeholde Vejle Stadion, inden fodboldfans vælter ind for at se kamp, eller hvad det næste arrangement nu måtte byde på.

»Alle vores elever har en eller anden form for udfordring. I Vejle Boldklub møder de en anden og mangfoldig kultur, og der får de en tro på, at de også kan bidrage. Projektet skal skabe mere motivation iblandt eleverne i deres dagligdag og smitte af på deres trivsel og tilfredshed generelt,« fortæller Torben Palle Nielsen, som er uddannelseschef på FGU Trekantens skole på Boulevarden i Vejle, i meddelelsen.