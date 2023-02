Han forlod dog partiet i 2019 for at gå på politisk pension, men meldte sig ind igen, da Rune Bønnelykke under seneste kommunalvalg sikrede sig et sæde i byrådet, så de to - ifølge Holger Gorm Petersen - kunne have et tæt samarbejde i Vejle Kommune.

Den i dag 68-årige politikere slår dog fast, at han ikke har tænkt sig at melde sig ind i Nye Borgerlige - eller et hvilket som helst andet parti - igen.

»Nu er det helt slut,« siger han.

Ifølge DR er også Jesper Høgedal, der har været regionsrepræsentant, blevet ekskluderet i dag.

Nye Borgerlige forsætter uden politisk næstformand frem til oktober, hvor der er ordinært årsmøde.