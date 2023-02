Erhvervsmænd måtte sælge konkurstruet p-app: Nu vil konservativ profil have ministeren på banen

Tidligere i denne måned kom det frem, at ParkPark var endt i rekonstruktion efter et økonomisk katastrofeår, og at indehaverne samtidig havde valgt at sælge resterne af selskabet.

Historien om ParkParks deroute har også ramt Christiansborg - og her ser folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (K) den som et eksempel på, at det kan være svært for nye og billige selskaber at komme ind på markedet.

Måske endda lidt for svært.