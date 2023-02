Ukrainer i Vejle: »Det er forfærdeligt, når min mor afbryder samtalen for at gå i beskyttelsesrum«

Det var den dag, Rusland invaderede Ukraine, og siden har verden ikke været den samme.

Især ikke for ukrainske Natalka Hansen, der lever med sin familie i Vejle, og hun har med egne ord svært ved at forholde sig til, at der allerede er gået et år med krigens rædsler.

»Det er ligeledes svært at forholde sig til, hvor store forandringer krigen har ført med sig. Vi lever jo i en helt anden verden i dag,« siger Natalka Hansen, der ofte mærker smerte og frygt med ekstra kraft, når hun taler i telefon med sin mor, der bor i Kyiv.