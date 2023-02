Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Med beslutningen udfylder Tesla et hul i sit ladekort, der betyder, at Vejle-kunderne i dag skal køre enten 15 kilometer mod nord eller 27 kilometer mod syd for at finde en Supercharger.

Den amerikanske bilproducent føjer sig samtidig til en længere række af virksomheder, der inden for kort tid har besluttet at satse på afkørslen i bunden af Grønlandsvej. Burger King har allerede slået dørene op, Uno X-tankstationen er på plads, og senest offentliggjorde McDonald’s også byggeplaner ved afkørslen.