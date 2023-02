Hvis du i begyndelsen af 1980’erne har set en lille pige stavre rundt med næsen i en bog uden nødvendigvis at tildele vejens forløb den mængde opmærksomhed, hun burde, så er sandsynligheden for, at det har været Karina Dahl Steffensen, stor.

»Det var lidt tilfældigt, at jeg blev sådan, for jeg kommer bestemt ikke fra en akademikerfamilie,« siger den 51-årige kræftlæge, der netop er blevet udnævnt til professor for anden gang i sit liv.