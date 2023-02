»Otto« sætter også sit præg på trafikken i Vejle

Over middag er vinden er allerede tiltaget langs kysterne i den nordvestlige del af Jylland, og fra midt på eftermiddagen ventes fuld storm med vindstød af orkanstyrke langs kysterne længst mod nordvest, skriver DMI, der også kan fortælle, at blæsten i aften trækker længere mod øst, men at den ikke rammer ikke Nordsjælland med helt samme styrke.

Her ventes stormende kuling i middelvind, og vindstød af stærk storm, skriver DMI.

DMI opfordrer til, at man tager sig god tid og er opmærksom i trafikken, da cykler, motorcykler og høje lette køretøjer kan have svært ved at holde en sikker kurs i blæsevejret.