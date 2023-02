»En unik bolig med landets bedste udsigt.«



Lyder det for godt til at være sandt?



Hvad så hvis vi føjer til, at udsigten er til selveste Amalienborg. Og Eiffeltårnet!



Den er god nok, og det er mægleren Home, der nu udbyder en sjældenhed af en boligperle, som aldrig før er set mage: