Han fik kun fem kampe som VB-træner: Nu vender han tilbage til Nørreskoven

»Jeg glæder mig bare over at være i en klub med en langsigtet plan. En klub hvor vi deler værdier og tilgang til den måde, vi ønsker at spille fodbold på. Det er enormt motiverende at være et sted, hvor drengene arbejder så godt og hårdt,« siger Carit Falch, som understreger, at han fortsat har et godt forhold til flere af spillerne i VB-truppen.

»Jeg kender jo mange af dem,« som han siger.

Det ændrer dog ikke på, at han vil gøre alt for at sikre Fremad Amager en sejr i forårspremieren - »jeg er en vindertype,« konstaterer han.

»Jeg håber inderligt, at drengene får den succesoplevelse, det vil være at vinde i Vejle. Det har de fortjent, og en sejr vil samtidig være en perfekt katalysator for at fortsætte det positive projekt, vi har gang i hos Fremad Amager.«

Kampen mellem VB og Fremad Amager fløjtes i gang lørdag klokken 13.00 på Vejle Stadion.