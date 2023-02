For første gang i over to år: Ny VB-trøje er en hyldest til et helt særligt hold

»Vi vandt sølv med et hold, der for det meste bestod af lokale drenge, De blev anført af Ole Fritsen, der måske er den træner, der har betydet mest for VB i moderne tid,« siger kommunkationschef i Vejle Boldklub, Morten Pelch.

I dag er VB en mere international klub med 14-15 udlændinge i førsteholdstruppen.