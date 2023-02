Lægger sig lige op ad ærkefjende: Her åbner McDonald's sin tredje restaurant

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Restauranten kommer til at ligge ved motorvejsfrakørsel 61b Vejle Syd, der dermed bliver lidt af et slaraffenland for burgersultne bilister. Her ligger nemlig allerede en forholdsvis nyåbnet Burger King.

Gravearbejdet gik ifølge mediet i gang i slutningen af november sidste år, og kæden håber at kunne slå dørene op allerede til sommer.

At dømme efter salgstallene på McDonald’s restauranten nord for byen ligner beslutningen om at åbne endnu en restaurant lidt af et coinoffer: For hvert år besøger op mod 1,5 mio. kunder burgerkædens restaurant ved Exxit 59, skriver Vejle Amts Folkeblad.