Rapport konkluderer: Der var risiko for dødsfald i arbejdsulykken ved Lego

Nærlæser man rapporten, kan det tyde på, at ulykken kunne have været endnu værre.

På fliserne ved siden af lastbilen stod den sugekop, der skulle løfte ruderne på plads.

Den har ifølge Arbejdstilsynet været med til at stoppe faldet, så de tre ton glas ikke røg de sidste 140 cm fra lastbilen og ned på vejen.

Efter at have undersøgt ulykkesstedet og talt med de involverede virksomheder, konkluderer Arbejdstilsynet, at der var risiko for »alvorlig personskade, fx i form af sårskader, knoglebrud eller dødsfald.«

I rapporterne står der også, at »Arbejdstilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give den en bøde.«

»Det kommer jeg heller ikke til at svare på«

Hos den ene af de to involverede virksomheder, Fjelsø Alu Facader A/S, har direktør Kenneth Rubin Jørgensen ikke lyst til at sige meget om ulykken.

Er du enig i de ting, Arbejdstilsynet skriver?

»Vi arbejder internt med de forskellige parter og vil ikke kommentere sagen offentligt.«

Kan du svare på, hvordan de tilskadekomne medarbejdere har det i dag?

»Det kommer jeg heller ikke til at svare på.«

Arbejdstilsynet skriver, at I kan få en bøde eller blive politianmeldt. Har du hørt mere om det?

»Der er en proces, som vi er midt i. Vi har stadig ikke fået en politirapport, så vi kan ikke udtale os endnu. Vi arbejder seriøst med det,« siger direktøren.

JP Vejle har fået aktindsigt i den kvittering, Fjelsø Alu Facader A/S har sendt til Arbejdstilsynet.

Her skriver virksomheden, at den fremover vil placere kasser med facadeglas på jorden og sikre, at de har den rigtige hældning og at glasset er fikseret, før man åbner kassen.

Bekræfter

Ifølge Arbejdstilsynet var det Fjelsø Alu Facader A/S, der »havde planlagt og instrueret omkring arbejdsopgaven« med at åbne kassen med facadeglas.

Den anden virksomhed, der har fået strakspåbud, er vognmandsfirmaet Erling Lauridsen A/S.

JP Vejle har forsøgt at få en kommentar fra direktør Erling Lauridsen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Ifølge ulykkesrapporten har han dog bekræftet hændelsesforløbet over for Arbejdstilsynet.

Bygherre på arbejdspladsen, Lego-koncernen, udtalte sig på dagen for ulykken.

»Vores medarbejderes og leverandørers sikkerhed på alle vores lokationer er vores højeste prioritet,« lød det blandt andet fra koncernens presseafdeling.