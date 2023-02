Vejlefjordbroen er i stykker. Nu bliver den repareret

Fugerne er en vigtig del af brodækket, da de sørger for, at broen kan bevæge sig som følge af temperatursvingninger, der får brodækket til at udvide sig om sommeren og trække sig sammen om vinteren.

Arbejdet foregår i aften- og nattetimerne i perioden 24. til 26. februar 2023.

I perioden bliver det nødvendigt at spærre det højre kørespor i, og der vil kun være ét spor farbart i sydgående retning.

Afspærringen etableres fra fredag d. 24. februar kl. 19 til lørdag 25. februar kl 10.00 samt fra lørdag 25. februar kl. 18.00 til søndag 26 februar kl 10.