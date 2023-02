Tungt pres på offensiv profil: »Jeg føler mig rustet til at håndtere det«

»Det bliver jeg ved med at være, så længe jeg er i klubben,« slår han fast.

Ikke et talent længere

Indtil videre er han det frem til den 30. juni i år, hvor den nuværende kontrakt løber ud, og det store spørgsmål er, om det lykkes VB-ledelsen at få en ny underskrift fra en spiller, der har udviklet sig til at være den offensive styrmand hos vejlenserne - ham med de gode idéer, ham med de frække og uventede indslag på modstanderens banehalvdel.

»Der har været og er megen snak om min fodboldfremtid, men jeg er blevet mere moden og dermed bedre til at fokusere på det, det handler om, nemlig mit spil og min måde at leve på. Min fremtid som fodboldspiller afhænger jo af det, jeg præsterer dernede,« siger han og nikker i retning af græsset på Vejle Stadion.

Han understreger flere gange, at fokus lige nu er at bidrage til VB-succes i foråret, så oprykningen til Superligaen sikres - en oprykning som nok heller ikke gør noget dårligt for VB’s chancer i forhold til en forlængelse.

»Jeg vil, som alle fodboldspillere, gerne gøre mig på så højt niveau som muligt, og jeg betragter ikke mig selv som et talent længere - jeg er 23 år og skal præstere - og det skal alle gerne kunne se ved selvsyn i den kommende tid.«

Sin egen største kritiker

Forude venter et forår, hvor alle andre hold i ligaen ønsker at slå førerholdet - både på grund af sportslig status nu og her, men også fordi klubben er et stort navn i dansk klubfodbold.

Dermed kan VB’erne kun skuffe - de skal vinde, og de skal helst gøre det på en underholdende måde - så presset på Arbnor Mucolli er enormt inden forårets afgørende kampe.

»Det er jeg rustet til at håndtere. Pres følger med i dette job, og pres er trods alt bedre og mere motiverende end ligegyldighed. Det største pres kommer nu utvivlsomt fra mig selv, jeg er min egen største kritiker, men jeg har også lært, at man ikke skal blive for glad, når det går godt, og man skal ikke male hele verden sort, når det går mindre godt. Det handler om at finde balancen og det rette spændingsniveau.«

Han er bevidst om, at hans rolle som leder er vokset, og han klar til at bidrage både spillemæssigt og verbalt - allerede i den første kamp mod Fremad Amager.

»Vi glæder os helt vildt, og vi skal møde gæsterne med fuld fart på vores hjemmebane. Fremad Amager kommer helt sikkertsom en sulten modstander, og ydermere er der den dimension, at de i Carit Falch stiller med en tidligere VB-træner, som er forholdsvis motiveret ..., men vi ved, at vi er uhyggelige, når vi rammer vores bedste niveau,« siger VB’s kreative kreatør inden forårspremieren.