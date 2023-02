De to kokke står bag menuen, der bl.a. byder på Daniel McBurnies prisvindende snacks fra Lyst. A Terre ligger på en histrisk adresse bag Det Kongelige Teater, og det er her, slaget skal stå.

»Jeg glæder mig så meget til søndag. Gæsterne kan forvente aften med højt humør, rigtig god stemning og kemi imellem mig og Yves, som gæsterne tydeligt vil kunne mærke. Vi viser smagsprøver frem fra begge vores universer,« siger Daniel McBurnie.

Daniel McBurnie og Yves Le Lay har kendt til hinanden i et stykke tid, men mødtes første gang for nogle måneder siden. De fandt hurtigt ud af, at de skulle stable et event på benene.