Restauranten ligger i en lille smøge midt på Dæmningen, mellem Tortilla Flats og Barmix, med Nari Sushi i bunden og lige over for Tartan Pub. I spidsen for Madindustrien står Michelle Setuko Ohira Poulsen, der har en fortid i Sydbank.

En dag sagde hun op, hun ville åbne en restaurant og åbnede Madindustrien, der ifølge rygterne rangeres som en af Vejles bedste og hyggeligste restauranter.

Det er tid til at trykteste rygterne.