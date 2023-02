Analyse: VB rev bundhold fra hinanden - så er der kun én anke tilbage

Allerede efter 15 minutters spil kunne og burde vejlenserne have ført med 3-0. Eller måske endda 4-0.

Min store brøler i den forrige analyse bestod i, at jeg ikke tog forbehold for, at modstanderen i forårspremieren var Fremad Amager, for det så ud til, at gæsterne på vej mod Jylland aftalte, at det nok var en god idé at give værterne masser af plads, ikke mindst på kanterne.

Hvis det var planen, lykkedes udeholdet perfekt.