Legoland klar med ny, interaktiv attraktion: En Ferrari i målestok 1:1

Forlystelsen med navnet Ferrari Build & Race åbner den 18. maj.

»Vi glæder os til at præsentere en ny form for interaktiv attraktion sammen med Ferrari. Det er helt nyt, at vi på den her måde kombinerer fysisk Lego-byg med en digital oplevelse, hvor gæsternes biler bliver levende på racerbanen,« siger Christian Woller, der er direktør i Legoland i Billund.

Der kommer også et område med Duplo-klodser til de mindste.

Den nye sæson i forlystelsesparken starter den 1. april.