Med det 69. leveår følger ofte overvejelser om, hvordan man gerne vil fejre den store, runde 70 års fødselsdag.

For den 69-årige mand fra Vejle, der torsdag sætter sig på anklagebænken ved Retten i Kolding, kan det dog være bedre givet ud at lægge planer for fødselsdag nr. 75.