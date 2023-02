Tre personer er blevet kørt på sygehuset efter en arbejdsulykke mandag formiddag i Billund.

Ulykken er sket ved Lego, skriver det regionale medie jv.dk.

Meldingen kom lidt før klokken 9.30, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Kort før klokken 13 siger vagtchef Jesper Knudsen, at politiet ikke har yderligere oplysninger, end at Arbejdstilsynet er tilkaldt, og at hændelsen undersøges.