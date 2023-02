En lille brændeovn sørger her for at sende en god, tung varme ud i rummet, mens en elkedel i det modsatte hjørne nærmer sig klimaks med en stadigt mere insisterende hvislen. Kaffen er på vej.

Det er også her i køkkenet, Michael Andersens næste byggeprojekt befinder sig.

»Jeg vil lave loft til kip og en hems, jeg kan sove på. Så kan børnene få det sidste værelse,« siger han og peger op mod de hvidmalede loftsbjælker.

Virkelysten til trods er Michael Andersens hus i engene et af dem, der er truet af en forestående lovliggørelse af kolonihaverne i Vejle Kommune.