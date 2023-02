Få familier har sat et større præg på Vejle end familien Bagger-Sørensen.

Familiens formue, der stammer fra Bagger-Sørensens tyggegummi-eventyr, er i særdeleshed vokset hen over de seneste år, hvor Claus og Steen Bagger-Sørensen, der i dag står i spidsen for selskabet, har solgt de sidste ejerandele for flere milliarder.