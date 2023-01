30/01/2023 KL. 18:00

For abonnenter

»Vi har prøvet os lidt frem«: Skelettet til Danmarks højeste træhus tager form lidt udenfor Vejle

Tømrerne har været nødt til at sætte en stor telthal op for at få plads til de op mod syv meter lange træsøjler, der skal bruges i højhuset.