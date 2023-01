Vejle Sygehus udmærker sig blandt andet med sin behandling inden for områderne brystkræft, modermærkekræft og hæmatologiske kræftsygedomme - eksempelvis lymfreknudekræft.

»Vi er selvfølgelig utrolig glade for, at vi igen får titlen Danmarks bedste kræftsygehus. Og når det er syv gange på otte år, så vidner det om, at vi har vist et meget højt niveau af faglighed gennem mange år. Det kan vi kun være virkelig stolte af, siger administrerende direktør på Sygehus Lillebælt,« siger Christian Sauvr i en pressemeddelelse.