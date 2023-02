Eksperterne tæller bl.a. tidligere sportsstjerner som Morten Wieghorst, Daniel Svensson og Ulrik Wilbek.

Som professionel håndbolddommer har Mads Hansen, medstifter og -ejer af Cocuura, da også fødderne solidt plantet i sportsverdenen.

I lidt over to år har han ved siden af sit virke som dommer drevet Cocuura med Lena Boel, og nu er de klar til at trykke på speederen.