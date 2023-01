Selskabet blev smidt af børsen, efter at have overtrådt 11 forhold. En disciplinærkomité under Nasdaq-børsen kaldte sagen for »et ekstraordinært og alvorligt tilfælde«. Nasdaq kritiserede bl.a. Waturu for at oplyse intern viden i selskabsmeddelelser.

Aktien blev suspenderet i december 2020, og otte måneder senere blev Waturu tvunget af Børsen. I december 2021 måtte Toke Reedtz sluge endnu en kamel: Waturu blev erklæret konkurs.

Siden har sagen taget en alvorlig drejning, idet Finanstilsynet har anmeldt virksomheden for mulig insiderhandel. I starten af 2023 blev Toke Reedtz idømt konkurskarantæne, hvilket betyder, at han ikke må drive virksomhed de næste to år.

Ifølge redegørelsen er der siden konkursen blevet anmeldt krav til Waturu for knap 10 mio. kr.

JP Vejle har rakt ud til Toke Reedtz, der ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.