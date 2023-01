Crossfit-centrene stormer frem, men dropper dopingkontrol: »Vi har bare ikke problemet«

Dermed fravalgte de ikke bare dopingkontrol af deres medlemmer og det forebyggende arbejde, som Anti Doping Danmark udfører i landets fitnesscentre. De valgte også at stå uden for et samarbejde, der sørger for at holde de brodne kar uden for fitnesscentrene.

Bliver du afsløret i at benytte doping som eksempelvis steroider, ekskluderes du nemlig ikke kun fra det center, du træner i - samtlige centre i samarbejdet vil herefter afvise dig i døren i op til to år.

Initiativtagerne bag The Box står dog langt fra alene med deres valg. Faktisk glimrer centre for funktionel træning - også kaldet crossfit - ved deres fravær på Anti Doping Danmarks liste over samarbejdscentre. Og selvom det står centrene frit for, er det en tendens, som Anti Doping Danmark gerne vil have vendt.