I Bilka og Kvickly er det allerede en mulighed.

Og nu tager Rema 1000 for alvor kampen op som den første discountkæde i Danmark.

Yderligere ni Rema-butikker fordelt over landet bliver nu en del kædens onlineservice, hvor man for 25 kr. kan få bragt sine varer direkte ud i sin bil uden at forlade den.