Chefen tog orlov i fire måneder for at sejle med familien: »Det var både besværligt og helt igennem fantastisk«

»Jo,« udbryder han på spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen fremprovokerede nervøse trækninger:

»Det gav virkelig et sug i maven, men bekymringerne var ikke lige så stærke som trangen til eventyr og unikke oplevelser,« forklarer han.

Derfor gik han, Sille og parrets to børn om bord på en båd for at sejle langs Europas kyst - kursen var sat mod at få en på opleveren som familie.