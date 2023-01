Mindst 180 kolonihaver bryder loven: Nu går ministeren ind i speget sag

»Jeg er klar til at se på, hvilke muligheder vi har for at dæmme op for udfordringerne på området. Hverken skattespekulation, socialt bedrageri eller anden kriminalitet hører hjemme i vores kolonihaver - eller andre steder i Danmark for den sags skyld,« skriver Jeppe Buus i et skriftligt svar til avisen.

Når det ikke er muligt at opkræve skat og grundskyld i kolonihaveområderne, skyldes det ifølge Politiken, at Skatteministeriet ikke har mulighed for at vurdere værdien af hver enkelt kolonihave. Hertil findes der simpelthen ikke nok data.