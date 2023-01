Firma lovede fri på store bededag og en ekstra fridag oveni: Nu er der gået ild i indbakken med jobansøgninger fra hele verden

»Mange erhvervsledere i dag er fra en generation, hvor det ligger dybt i dem, at medarbejdere - de er der kun for at stjæle virksomhedens penge i form af lønninger. Alting handler om at optimere og udnytte arbejdskraften fuldt ud, til folk ikke kan mere. Den generation af ledere er heldigvis ved at »dø ud«, og nu er vi én af de virksomheder, der går forrest og gør tingene anderledes ved at love dem mere frihed,« siger Karl Andreassen til JP Vejle.

»Det moderne samfund er et stresset samfund, hvor folk arbejder røven ud af bukserne. Vi tror bare på, at mere frihed giver gladere og dermed mere produktive medarbejdere, når de er på jobbet. På den måde kan man godt vende det her imod os, og sige, at vi også kun tænker i kynisk profit og en flot bundlinje at vise til vores investorer, men jeg vil hellere kalde det sund pleje af medarbejderne,« siger Karl Andreassen og henviser til Sverige.