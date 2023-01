I filmen I, Robot med Will Smith er robotter i en dystopisk fremtid blevet hverdag i menneskers liv.

Filmen foregår i Chicago i 2035, men for at finde et eksempel fra virkeligheden, behøver vi ikke rejse fra hverken kontinentet Europa eller i tiden.

For robotterne har indtaget bl.a. shoppingcentret Rosengårdscentret i Odense, og det er virksomheden Autonomous Units, der står bag robotternes tilstedeværelse.