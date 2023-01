26-årige Katrine Mille har drømt om at blive politibetjent, siden Anna Pihl rullede over skærmen i 00’erne.

Nu er hun kun halvanden måned fra at modtage sine afgangspapirer på Politiskolen i Vejle, og det er en milepæl, hun ser frem til.

»Jeg er virkelig glad for det. Jeg tror ikke, jeg havde en eneste dag under min praktik, hvor jeg mødte på arbejde og tænkte, at det her havde jeg ikke lyst til,« siger hun og tilføjer: