112 år gammel virksomhed har vendt skuden efter flere år med millionunderskud

Skuden er vendt.

Efter tre år med millionunderskud er der igen overskud i den 112 år gamle virksomhed Torring A/S.

Men det har ikke været uden udfordringer.

»Vi havde et meget, meget svært forår. Vores leveringstid på råvarer gik fra fire uger til seks måneder, og priserne steg tre gange. Den sidste gang med 20 pct. Så vi var nødt til at sige til vores kunder, at vi blev nødt til at lade priserne stige. Både på tilbud og indeværende ordrer,« forklarer adm. direktør Jens A. Jensen.