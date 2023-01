2022 var et sandt jubelår for Nicolaj Møller.

Topkokken høstede adskillige roser, priser og nomineringer. Blandt meget andet.

Men succesen har også sin pris, måtte han sande.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke været mig selv i et stykke tid. Der var fuld smæk på i 2022, og jeg nåede ikke at stoppe op. Jeg var næsten aldrig hjemme ved familien. Jeg var ikke til stede over for nogen,« siger Nicolaj Møller.