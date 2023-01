Det startede med en forelskelse: Nu vil Sune Mortensen »copy-paste« sin danske forretningssucces til udlandet

Centret i Hedensted har vist sig at være en bragende succes med masser af bookinger og glade kunder i hele åbningstiden, og det er dén succes, Sune nu vil gentage 1.300 kilometer sydøstpå, mens han stadig betaler af på det banklån, der fik ham i gang på Lundagervej.

Begge hans forældre og en faster giver en hånd med i centeret, hvor far Peter Mortensen efter sin pensionering som administrationschef i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, bruger meget af sit otium som »selvudnævnt eventchef« ved at arrangere diverse turneringer, mens kvinderne sørger for kaffe og rundstykker.

Et fætter og fætter-projekt

Sune har fået sin fætter Rasmus Winther Clausen med i projektet, for han deler Sunes passion for padel og spiller stort set hver dag.

Modsat Sune er Rasmus vokset op med håndbold som sin foretrukne sport, men nu har de to fundet sammen om det her fælles projekt, så de snakker sammen dagligt, og så har Sune en uvurderlig hjælp i Natalia, der jo kender byen og taler sproget.

»Det er noget, vi gør sammen, og vi supplerer hinanden perfekt med hver sin viden. Hun er skarp med sociale medier og annoncering, og hun har kontakt til en advokat, der har hjulpet os med det praktiske i forhold til at starte et firma i Polen. Vi har talt med en arkitekt om indretningen af hallen og lokalplanen i det område, hvor den ligger. Og så har jeg kontakt med alle de håndværkere, der skal få det hele til at ske,« forklarer Sune Mortensen.

Der skal blandt andet opgraderes på sanitet og elektricitet, og der skal styr på nogle forhold omkring brandsikkerheden. Man omdanner ikke en lagerhal for elektronikprodukter til et funklende padelcenter hen over en weekend.

Sune Mortensen startede for et halvt års tid siden med at arrangere et møde med to mænd fra det polske padelforbund, som han mødte på en café i Warszawa. De bekræftede ham i, at alle former for ketsjer-sport er populære i Polen, men at de af én eller anden grund bare er lidt bagefter, når det kommer til padel.

»De har vist et enkelt center i Warszawa, som nogle svenskere har investeret i for år tilbage. I Wrocław er der masser af restauranter, barer, teatre og ikke mindst studerende som potentielle kunder, men padelbaner - dem mangler de altså, og det er så her, vi kommer ind i billedet.«