Stort legeland på vej: »Vi adskiller os meget fra de andre«

»Vejle har længe været interessant for os. Nu er vi nået til et punkt, hvor vi begynder at arbejde os nedad,« siger Jeppe Kragh.

Når man køber adgang til Hermans Hule, får man et adgangskort, der også giver mulighed for, at man kan besøge alle Hermans Huler i hele landet landets.

»Derfor er det også en positiv ting for alle franchise-tagere, når vi åbner et nyt sted,« siger Jeppe Kragh.

Legelandet i Vejle bliver 600 kvm. Legelandet kommer til at ligge på Solgave Allé 2A, hvor fitnesscentret iGym tidligere har holdt til.