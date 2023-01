Nicolaj Møller forstår det godt.

At Noma, Danmarks mest anerkendte restaurant, lukker ned. At indehaver René Redzepi har brug for at gøre noget nyt. Mærke efter.

»Jeg har selv lige gjort lidt det samme. Stoppet i noget, der gik pissegodt for at finde sig selv. Jeg forstår godt behovet for at prøve noget nyt og forny sig selv,« siger Nicolaj Møller, der for kort tid siden stoppede som køkkenchef på Treetop efter at have modtaget adskillige roser for sit arbejde.